Налоговая инспекция провела для школьников уроки финансовой грамотности

Сотрудники налоговой службы организовали для школьников занятия по финансовой грамотности. Чтобы детям не было скучно, уроки устроили в парке аттракционов.

Инспекторы в игровой форме объяснили, чем занимается налоговая служба, как формируется государственный бюджет и чем он отличается от семейного. Главная аудитория – подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

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