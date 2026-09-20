Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 08:15

Политика

Третий день голосования на выборах в столице начался в штатном режиме

Третий день голосования на выборах в столице начался в штатном режиме

Более 3 миллионов москвичей проголосовали на выборах в ГД

Второй день выборов в Госдуму прошел штатно

На участках завершился второй день выборов, голосование на mos.ru продолжается

Явка на выборах в Госдуму составила 44,6%

Явка на выборах в Москве на 22:00 составила около 39,1%

В Москве завершился второй день выборов, голосование продолжается онлайн

Свыше 3 миллионов москвичей проголосовали за два дня выборов

Явка на выборах в Госдуму достигла 44,3%

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 сентября

В Москве открылись участки в заключительный день выборов в Госдуму. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Проголосовать можно бумажным бюллетенем или через терминал электронного голосования. Дистанционное голосование уже доступно.

За два прошедших дня явка по России достигла 45%, в Москве – примерно 39%. В столице свой выбор сделали свыше 3 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикагородвидеоДмитрий Козачинский

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика