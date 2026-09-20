Третий день голосования на выборах в столице начался в штатном режиме

В Москве открылись участки в заключительный день выборов в Госдуму. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Проголосовать можно бумажным бюллетенем или через терминал электронного голосования. Дистанционное голосование уже доступно.

За два прошедших дня явка по России достигла 45%, в Москве – примерно 39%. В столице свой выбор сделали свыше 3 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

