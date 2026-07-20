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20 июля, 21:15

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Международный день шахмат отметили в Москве масштабным фестивалем

Международный день шахмат отметили в Москве масштабным фестивалем

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Игра стадионного масштаба: 20 июля в столице отметили Международный день шахмат. На территории спорткомплекса "ВТБ Арена" прошел грандиозный шахматный фестиваль.

Рядом со стадионом раскинулся Шахматный сквер, где в течение дня взрослых и детей ждали разнообразные развлечения: интерактивные зоны и мастер-классы, выступления цирковых артистов и многое другое.

А на самой спортивной арене состоялись турниры, в которых приняли участие около 3 000 человек: от начинающих шахматистов до титулованных гроссмейстеров. Кроме того, сеансы одновременной игры провели представители российской шахматной элиты: Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Александр Морозевич, Валентина Гунина и другие мастера.

Ведущим церемонии открытия фестиваля стал Дмитрий Губерниев, а хедлайнером – группа "Корни".

Об атмосфере шахматного фестиваля и самых интересных его участниках в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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