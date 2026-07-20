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20 июля, 22:45

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Испания стала двукратным чемпионом мира по футболу

Испания стала двукратным чемпионом мира по футболу

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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу, победив Аргентину в финальном матче. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес, принеся таким образом команде титул. За 8 матчей турнира испанцы пропустили только 1 мяч.

Аргентинский футболист Лионель Месси после поражения не смог сдержать слез. Для него этот мундиаль может стать последним в карьере. При этом болельщики сборной отметили, что команда уже считает большой победой выход в финал и победу над Англией на турнире.

Индивидуальные награды получили игроки обороны и центра поля Испании. Автор чемпионской голевой передачи Нико Уильямс посвятил медаль своей маме, которая в 90-х была вынуждена бежать из Ганы и часть пути преодолела пешком через пустыню Сахара.

Впервые в истории чемпионата мира ФИФА организовала масштабное шоу в перерыве финального матча. На сцену вышла 10-летняя москвичка Есения, которую пригласила Шакира после видео с танцем в интернете. Матчи турнира посетили более 6,5 миллиона болельщиков, что стало новым рекордом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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