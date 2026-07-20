Новости регионов: в Башкирии затопило несколько населенных пунктов

Башкирские спасатели ликвидируют последствия наводнения. Уровень воды в местной реке резко подскочил более, чем на полтора метра из-за размыва дамбы в соседнем Пермском крае. В зоне риска оказались несколько населенных пунктов. Из затопленных деревень эвакуировали 68 человек, в том числе 6 детей.



В Ростовской области пожар в пшеничном поле стал причиной массовой аварии. На задымленной трассе столкнулись 12 автомобилей, в том числе два грузовика. Машины получили значительные повреждения, некоторые из них сильно смяло. По данным ГАИ, пострадал один человек – водитель "КамАЗа".

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