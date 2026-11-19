Службы доставки и российские банки поддержали ажиотаж вокруг выхода GTA VI. При этом официально купить игру в России нельзя. Для доступа к ней пользователи регистрируют аккаунты PlayStation с указанием другого региона.

Из-за большого числа желающих несколько раз возникали сбои. Поклонники ждали продолжения серии 13 лет. По данным опроса в канале Москва 24 в MAX, 12% участников уже купили игру или планируют это сделать, 88% ответили отрицательно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.