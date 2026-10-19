Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 19 октября

В понедельник, 19 октября, интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла. Такие данные привел Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра и на внешней стороне МКАД

в районе 63-го километра.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на Волоколамском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.