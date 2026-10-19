Комитет лесного хозяйства опроверг сообщения о нашествии волков в Подмосковье

В комитете лесного хозяйства Московской области опровергли сообщения о резком росте численности волков. Ранее некоторые СМИ и пользователи соцсетей стали сообщать, что хищники все чаще появляются в населенных пунктах и нападают на домашних животных.

В ведомстве отметили, что охотничьи хозяйства не фиксируют всплеска встреч с волками. Контроль за этими животными ведется постоянно.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.