19 октября, 07:15Происшествия
Комитет лесного хозяйства опроверг сообщения о нашествии волков в Подмосковье
В комитете лесного хозяйства Московской области опровергли сообщения о резком росте численности волков. Ранее некоторые СМИ и пользователи соцсетей стали сообщать, что хищники все чаще появляются в населенных пунктах и нападают на домашних животных.
В ведомстве отметили, что охотничьи хозяйства не фиксируют всплеска встреч с волками. Контроль за этими животными ведется постоянно.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.