Новости регионов: жители России увидели северное сияние

Жители сразу нескольких регионов России стали свидетелями северного сияния. Его наблюдали в Архангельске, Мурманской и Ленинградской областях, а также в Республике Коми. Фотографиями и видео природного явления пользователи поделились в соцсетях.



В Салехарде заметили воробьев с почти белым оперением. О редких птицах рассказали в городской администрации. В мэрии предположили, что причина необычной окраски состоит в генетической особенности.

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