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19 августа, 07:45

Наука

Новости регионов: жители России увидели северное сияние

Новости регионов: жители России увидели северное сияние

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Жители сразу нескольких регионов России стали свидетелями северного сияния. Его наблюдали в Архангельске, Мурманской и Ленинградской областях, а также в Республике Коми. Фотографиями и видео природного явления пользователи поделились в соцсетях.

В Салехарде заметили воробьев с почти белым оперением. О редких птицах рассказали в городской администрации. В мэрии предположили, что причина необычной окраски состоит в генетической особенности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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