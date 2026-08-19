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19 августа, 07:15

Общество

Производитель отозвал серию вакцин для собак "Мультикан-8"

Производитель отозвал серию вакцин для собак "Мультикан-8"

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Производитель отозвал партию вакцины "Мультикан-8" после гибели собак

Производитель вакцины для собак "Мультикан-8" отозвал серию препарата после информации о гибели животных в Ярославской области. При этом обращений в ветклиники Москвы из-за негативных реакций на вакцину не было, рассказали в Мосветобъединении.

Представители компании заявили, что информация о тяжелых реакциях и гибели собак, которые владельцы связывают с применением препарата из конкретной партии, стала исключительной ситуацией. Случаи требуют независимого лабораторного анализа образцов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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