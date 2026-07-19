Фестиваль латиноамериканской культуры стартовал в Москве

В Москве проходит фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 19 июля гостей ждут в саду "Эрмитаж". Там запланированы выступления музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы по сальсе, бачате, аргентинскому танго и парагвайской польке, а также лекции.

На фудкорте можно попробовать севиче, текесньос, буррито, фахитос и выпечку эмпанадас. С 20 по 25 июля программа продолжится во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Там пройдут концерты, презентации книг, лекции и мастер-классы.

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