Эксперт объяснил причину снижения ключевой ставки в России до 14,25%

Решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 14,25% связано с сохраняющимися инфляционными рисками, заявил экономический обозреватель Константин Цыганков. Регулятор уменьшил ставку на 25 базисных пунктов, хотя многие аналитики ожидали снижения до 14%.

По оценкам специалистов, инфляция замедляется, однако ЦБ учитывает не только кредитную активность, но и бюджетные расходы, которые влияют на экономику. Слишком быстрое снижение ставки может привести к ускорению инфляции.

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