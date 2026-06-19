До 23 градусов потеплеет в Москве в ближайшие дни

Температура воздуха в Москве начнет повышаться в ближайшие дни, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу, 20 июня, днем воздух прогреется до 21 градуса. В выходные, 21 и 22 июня, ожидается облачная погода, температура воздуха поднимется до 23 градусов.

В ночь на 23 июня станет немного теплее – до 18 градусов, а днем температура вновь достигнет 23 градусов. В целом на неделе ожидаются более теплые, но облачные дни.

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