Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней в России

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Постановление о праздничных и выходных днях на 2027 год подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В феврале россияне будут отдыхать с 21-го по 23-е число, а в марте с 6-го по 8-е число. Майские выходные пройдут с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а в июне отдых продлится с 12-го по 14-е число. В ноябре нерабочими будут дни с 4-го по 7-е число.

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