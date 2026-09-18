В Москве произошла сезонная вспышка ОРВИ, но на этот раз необычная. Температуры у людей нет, зато горло болит так, будто там битое стекло. Есть риск, что это перерастет в гнойную ангину с осложнениями.

Вирусологи объясняют заболевание возможной мутацией коронавируса и напоминают, что у большинства россиян после болезней или вакцинации уже есть базовый иммунитет. Организм распознает возбудителя и купирует его в верхних дыхательных путях. Рекомендации простые: оставаться дома, полоскать горло антисептиками и держать дистанцию, чтобы не заразить окружающих.

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