Производитель отозвал партию вакцины "Мультикан-8" после гибели собак

Производитель "Ветбиохим" отозвал подозрительную партию вакцины "Мультикан-8" после гибели нескольких собак в Ярославской области. Хозяева жалуются, что питомцам стало плохо сразу после укола.

Ветеринарные врачи отметили, что препарат находится на рынке с 1996 года, ранее проблем со здоровьем животных не наблюдалось. Специалисты производителя выехали на место для разбирательства, архивы с этой партией передали на независимую экспертизу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.