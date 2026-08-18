18 августа, 19:00Общество
Гуманитарную помощь отправили в зону СВО из центра "Патриот" в Москве
В районном центре "Патриот" в Хорошёво-Мнёвниках состоялась отправка гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям приграничных территорий. Акцию организовали Московское агентство реализации общественных проектов, некоммерческие волонтерские организации и отраслевые молодежные советы.
Для бойцов передали теплые вещи к осенне-зимнему сезону, лекарства и стройматериалы. Детям собрали одежду и школьные принадлежности к 1 сентября. Волонтеры изготавливают окопные свечи, маскировочные сети и печки-буржуйки.
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