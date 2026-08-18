Управляющая компания помогла найти виновных в порче машин в столичном ЖК

Управляющая компания помогла найти виновных в порче машин в ЖК "Аэробус" в Москве. Несколько автомобилей повредили воздушные шары с водой, которые подростки сбрасывали с 21 этажа.

По словам жителей, в машинах появились вмятины на крышах и капотах, а также разбились стекла, общий ущерб составил сотни тысяч рублей. Жители самостоятельно собирали записи с телефонов, а управляющая компания получила информацию с камер соседних домов.

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