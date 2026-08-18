В Москве не зафиксировали негативных реакций на вакцину "Мультикан-8" для собак

В Москве не зафиксировали случаев негативной реакции на вакцину "Мультикан-8" для собак. Об этом ТАСС сообщили в "Мосветобъединении". Ранее владельцы животных в Ярославской области сообщили о гибели нескольких собак после вакцинации препаратом.

Одна из владелиц рассказала, что после прививки ее собака сначала чувствовала себя нормально, но позднее у нее появились обильное слюноотделение, отказ от еды и воды, а затем проблемы с дыханием. Ветеринары выявили отек легких, после нескольких остановок сердца животное погибло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.