Московские медвузы не добрали около 800 ординаторов на бюджетные места. Об этом стало известно после основной приемной кампании, по итогам которой в крупных медицинских вузах России остались свободные места в ординатуре и сейчас объявлен дополнительный набор.

Главный врач медицинской клиники Олеся Дунаевская связала ситуацию с изменением условий обучения. По ее словам, абитуриентам важно заранее знать, где они будут работать после целевого обучения, какие условия будут на будущем месте работы и какое оборудование там доступно.

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