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18 августа, 14:15

Общество

Дождь ожидается в Троицком и Новомосковском округах Москвы вечером 18 августа

Дождь ожидается в Троицком и Новомосковском округах Москвы вечером 18 августа

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Вечером 18 августа в Москве обещают дождь и грозу. Осадки ожидаются преимущественно в Троицком и Новомосковском округах. С 21:00 в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Ночью может подняться ветер со скоростью до 17 метров в секунду. В среду, 19 августа, в столицу придет холодный фронт, температура опустится до нормальных для августа значений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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