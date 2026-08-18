Психолог оценила возможные последствия ранних браков

Ранний брак может иметь последствия, которые проявятся через 10 или 20 лет. Об этом заявила клинический психолог Надежда Лисай, комментируя инициативу Госдумы о создании единого перечня условий для вступления в брак с 16 лет.

Сейчас семейный кодекс устанавливает брачный возраст в 18 лет, но в исключительных случаях разрешает регистрацию брака с 16 лет по решению уполномоченного органа муниципалитета.

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