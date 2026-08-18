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18 августа, 07:15

Безопасность

Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе DragonDoll

Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе DragonDoll

Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед 1 сентября

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Пользователи Android более чем из 26 стран, включая Россию, подверглись атакам новой шпионской программы DragonDoll, которая маскируется под обновление Google Chrome.

Вредоносное ПО устанавливается через поддельный сайт. После получения доступа к специальным возможностям программа может делать скриншоты, читать сообщения и просматривать чаты и контакты в мессенджерах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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