18 августа, 07:15Безопасность
Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе DragonDoll
Пользователи Android более чем из 26 стран, включая Россию, подверглись атакам новой шпионской программы DragonDoll, которая маскируется под обновление Google Chrome.
Вредоносное ПО устанавливается через поддельный сайт. После получения доступа к специальным возможностям программа может делать скриншоты, читать сообщения и просматривать чаты и контакты в мессенджерах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.