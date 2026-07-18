Спортивный фестиваль с участием российских олимпийских чемпионов прошел в районе Черемушки

18 июля в парке 70-летия Победы на юго-западе столицы состоялся спортивный фестиваль в рамках проекта "Лето в Москве". Его гостями стали 38 выдающихся спортсменов – олимпийские чемпионы: хоккеисты Алексей Касатонов и Александр Кожевников, боксер Александр Лебзяк, гимнастки Елена Замолодчикова, Вера Шиманская и другие. Фестиваль дал старт серии мероприятий, посвященной 35-летию Юго-Западного округа.

Теме здорового образа жизни был посвящен просветительский блок фестиваля. Лекцию о значении регулярной физической активности и роли городской спортивной инфраструктуры, которая делает тренировки доступнее для горожан, прочитал военный врач, заместитель начальника филиала госпиталя имени Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров.

"Массовый спорт сегодня стал неотъемлемой частью городской жизни. В рамках проекта "Лето в Москве" жители могут бесплатно заниматься фитнесом, футболом и другими видами спорта на 57 площадках проекта "Спортивные выходные" и более чем на 140 площадках проекта "Мой спортивный район". Городские программы дополняют окружные и районные инициативы. Один из таких проектов – "Пульс округа", объединяющий спортивные мероприятия и просветительские встречи, посвященные формированию полезных привычек. С начала реализации проекта состоялось более 70 лекций и 8 крупных спортивных мероприятий. Одновременно в мегаполисе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. По данным Правительства Москвы, только за прошлый год обустроили свыше 800 спортивных локаций и ввели в эксплуатацию около 40 спортивных сооружений. Эти изменения отражаются и на качестве городской среды, и на здоровье людей. Растущий интерес москвичей к физической активности – один из факторов, благодаря которым ожидаемая продолжительность жизни в столице в 2025 году впервые превысила 80 лет", – рассказал он.

Программа фестиваля также включала в себя зарядку под руководством четырехкратного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира по спортивной гимнастике Марии Пасеки. Кроме того, для жителей подготовили показательные выступления мастеров гимнастики, бокса, самбо и других видов спорта, мастер-классы по самбо от трехкратной чемпионки мира Дианы Рябовой и чемпионки мира Светланы Уваровой. Работала площадка для сдачи нормативов ГТО, проводились соревнования по нардам и пейнтболу, творческие и кулинарные занятия. В ходе фестиваля "Книга рекордов России" зафиксировала рекорд по одновременному присутствию на одной площадке 38 чемпионов мира.

Как отметила спортивная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова, такие мероприятия, как фестиваль в ЮЗАО, помогают сделать спорт ближе к людям и мотивируют жителей вести более активный образ жизни. "Многие думают, что спорт – это только про медали и Олимпийские игры. Но на самом деле спорт начинается с простого желания быть здоровым. Главное – сделать первый шаг. Для тренировок в Юго-Западном округе создана вся необходимая инфраструктура – современные стадионы, площадки для воркаута, 59 спортивных кластеров и пункты бесплатного проката спортивного инвентаря. И что особенно важно – все это находится в шаговой доступности. Не нужно ехать через весь город, чтобы позаниматься. Выходи из подъезда и тренируйся", – сказала она.

В столице активно развивается инфраструктура в том числе для самостоятельных занятий спортом на свежем воздухе. По данным Правительства Москвы, на сегодняшний день в распоряжении жителей более 9,3 тысячи спортплощадок и полей, свыше 6,7 тысячи тренажерных городков. В этом году планируется обустроить 23 многофункциональные площадки, которые зимой будут выполнять функцию катков с искусственным льдом, а летом – полей для игровых видов спорта.