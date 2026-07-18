Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары

В столице до вечера 20 июля действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Об этом предупредили в столичном главке МЧС России и московском Дептрансе.

18 июля воздух в Москве прогрелся до плюс 28 градусов. На следующий день, по прогнозам синоптиков, станет еще жарче – столбики термометров могут подняться до 30 градусов. Начало рабочей недели также будет знойным, но во второй половине дня 20-го числа ожидаются кратковременные дожди, которые немного снизят температуру.

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