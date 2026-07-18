В Москве гости VK Fest смогут пройти экспресс-чекап

На площадке VK Fest открылся павильон московской медицины, где гости фестиваля смогут пройти "Московский чекап" – программу комплексной экспресс‑диагностики здоровья. Всего за 15–20 минут москвичи узнают состав своего тела с помощью биоимпедансометрии, а также биологический возраст в сравнении с физиологическим.

Кроме того, посетителям VK Fest озвучат базовые рекомендации по питанию и образу жизни. При этом начать чекап можно еще до посещения павильона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

