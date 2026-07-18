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Новости

18 июля, 17:30

Город

В Москве гости VK Fest смогут пройти экспресс-чекап

В Москве гости VK Fest смогут пройти экспресс-чекап

"Новости дня": павильон московской медицины откроется на VK Fest

Тысячи москвичей впервые пришли в поликлиники благодаря программе "Московский чекап"

Более 70 тысяч москвичей впервые пришли в поликлиники благодаря "Московскому чекапу"

Более 70 тыс москвичей впервые обратились в поликлиники благодаря "Московскому чекапу"

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На площадке VK Fest открылся павильон московской медицины, где гости фестиваля смогут пройти "Московский чекап" – программу комплексной экспресс‑диагностики здоровья. Всего за 15–20 минут москвичи узнают состав своего тела с помощью биоимпедансометрии, а также биологический возраст в сравнении с физиологическим.

Кроме того, посетителям VK Fest озвучат базовые рекомендации по питанию и образу жизни. При этом начать чекап можно еще до посещения павильона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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