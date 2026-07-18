СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на Котовск и Электросталь

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак беспилотников Вооруженных сил Украины на города Котовск (Тамбовская область) и Электросталь (Московская область).

По данным следствия, в ночь на 18 июля дроны противника нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане. На местах происшествий работают следователи и криминалисты.

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