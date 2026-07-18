Мошенники активизировали продажу фальшивых билетов на летние мероприятия

В сезон летних мероприятий участились случаи мошенничества с продажей билетов. Злоумышленники продают один и тот же билет с уникальным QR-кодом нескольким покупателям, но по этой схеме пройти сможет только тот, кто отсканирует код первым.

В соцсетях и мессенджерах мошенники предлагают билеты со скидкой под предлогом изменения планов, но после получения перевода исчезают. Также аферисты сообщают о выигрыше в розыгрыше и требуют оплатить оформление или комиссию, после чего блокируют жертву и перестают выходить на связь.

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