Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 10:15

Безопасность

Мошенники активизировали продажу фальшивых билетов на летние мероприятия

Мошенники активизировали продажу фальшивых билетов на летние мероприятия

Случаи мошенничества участились в сервисах бронирования жилья

Мошенники начали использовать схему СМС-бомбинга для доступа к аккаунтам

В России участились случаи мошенничества со стороны лжеюристов

"Московский патруль": "мини-гелики" стали популярны в России

Посольство России в Абхазии предупредило о мошенниках с поддельными сайтами гостиниц

Мошенники придумали схему с поверкой счетчиков для дачников

Мошенники начали обещать россиянам гарантированное одобрение кредитов

"Московский патруль": таможенники провели учения на открытом воздухе

В РФ мошенники начали маскировать фишинговые сайты под онлайн-петиции

В сезон летних мероприятий участились случаи мошенничества с продажей билетов. Злоумышленники продают один и тот же билет с уникальным QR-кодом нескольким покупателям, но по этой схеме пройти сможет только тот, кто отсканирует код первым.

В соцсетях и мессенджерах мошенники предлагают билеты со скидкой под предлогом изменения планов, но после получения перевода исчезают. Также аферисты сообщают о выигрыше в розыгрыше и требуют оплатить оформление или комиссию, после чего блокируют жертву и перестают выходить на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДарья Тащина

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика