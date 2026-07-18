18 июля, 09:15Транспорт
На МЦД-3 изменится расписание поездов 18 и 19 июля
В выходные дни, 18 и 19 июля, на МЦД-3 изменен график движения в связи с модернизацией инфраструктуры Ленинградского направления.
Интервалы увеличены, электрички не останавливаются на станции Лихоборы, а часть составов пропускает Останкино и Моссельмаш. Некоторые поезда на Казанском направлении следуют укороченными маршрутами. Актуальное расписание доступно на сайтах перевозчиков и в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.