На МЦД-3 изменится расписание поездов 18 и 19 июля

В выходные дни, 18 и 19 июля, на МЦД-3 изменен график движения в связи с модернизацией инфраструктуры Ленинградского направления.

Интервалы увеличены, электрички не останавливаются на станции Лихоборы, а часть составов пропускает Останкино и Моссельмаш. Некоторые поезда на Казанском направлении следуют укороченными маршрутами. Актуальное расписание доступно на сайтах перевозчиков и в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

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