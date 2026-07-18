В районе "Лужников" перекроют движение из-за концерта

В субботу, 18 июля, в районе "Лужников" временно перекроют движение транспорта в связи с проведением концерта. С 20:00 до окончания мероприятия будет закрыт проезд по Проектируемому проезду № 2309 от Усачевой до Доватора, а также по улицам Савельева, Доватора и 10-летия Октября.

Ограничения также вводятся на улицах 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Съезд с Хамовнического вала на Доватора перекрыт с 08:00. На всех указанных участках запрещена парковка.

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