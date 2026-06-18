В ЦОДД сообщили о плотном трафике на Ленинградском шоссе и в районе Лефортовского тоннеля

Плотное движение в Москве 18 июня наблюдается на Ленинградском шоссе в сторону центра и внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля.

Наибольшие затруднения сконцентрированы на юго-востоке города: ограничено движение по МКАД в обоих направлениях от Каширского шоссе до Волгоградского проспекта и перекрыт ряд улиц в районе Капотни.

Локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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