Москвичи могут бесплатно заниматься спортом благодаря проекту "Мой спортивный район". 17 ноября на ВДНХ ждут любителей йоги, на дворовых и парковых площадках пройдут занятия по фитнесу.

Также горожан приглашают в спортивные секции. В клубе "Раменки" состоятся тренировки по флорболу, а в центре "Ритм" можно будет потанцевать. Занятия проходят регулярно как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.