Пищевой комплекс открылся на Рябиновой улице в Москве

В Москве на Рябиновой улице открылся высокотехнологичный пищевой комплекс полного цикла мощностью до 100 тонн продукции в сутки. На фабрике-кухне объединили роботизированные линии, современные системы контроля качества и передовые технологии хранения.

Продукция будет поставляться в сеть ресторанов Москвы и области. На предприятии работают более 500 человек. За последние пять лет выручка московских пищевых предприятий выросла почти на 80%, а к 2030 году может увеличиться еще на 45%.

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