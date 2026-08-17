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Новости

17 августа, 07:45

Культура

Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 17 августа

Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 17 августа

Музыкальный фестиваль Velvet Fest стартовал в Москве

День истории состоялся в Царицыне

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В Российском академическом молодежном театре пройдет балет "Жизель". Постановка основана на старинной славянской легенде о погибших от несчастной любви девушках. Начало спектакля 17 августа в 19:00.

Шоу-макет "Моя Россия" работает на ВДНХ. Интерактивный музей знакомит посетителей с географией и культурой страны от Калининграда до Камчатки. На макете движется транспорт, сменяются день и ночь, а рассказы о путешествиях дополняют экспозицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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