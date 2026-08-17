Пассажирка с годовалым ребенком осталась без оплаченных мест на борту самолета

Женщина с годовалым ребенком осталась без оплаченных мест на борту самолета. Перед вылетом борт заменили, из-за чего семье предоставили другие места. Женщина попросила проводников поменять сидения, однако сразу решить вопрос не удалось.

Стюардесса пообещала разобраться с ситуацией во время полета. После выяснения обстоятельств пассажиры уступили женщине с ребенком нужные места. Пользователи Сети разделились во мнениях. Одни поддержали мать, другие посчитали, что она устроила скандал без оснований.

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