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17 августа, 07:15

Общество

Пассажирка с годовалым ребенком осталась без оплаченных мест на борту самолета

Пассажирка с годовалым ребенком осталась без оплаченных мест на борту самолета

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Женщина с годовалым ребенком осталась без оплаченных мест на борту самолета. Перед вылетом борт заменили, из-за чего семье предоставили другие места. Женщина попросила проводников поменять сидения, однако сразу решить вопрос не удалось.

Стюардесса пообещала разобраться с ситуацией во время полета. После выяснения обстоятельств пассажиры уступили женщине с ребенком нужные места. Пользователи Сети разделились во мнениях. Одни поддержали мать, другие посчитали, что она устроила скандал без оснований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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