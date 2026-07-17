С 2027 года банки обяжут подробно раскрывать условия услуг

Российские банки начнут подробно информировать клиентов об условиях предоставляемых услуг. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

Информацию должны будут размещать в отделениях и на официальных сайтах. Это касается банковских карт, интернет-банка, потребительских кредитов и денежных переводов, в том числе через СБП. Если условия обслуживания изменятся, банки будут обязаны сообщить об этом клиентам.

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