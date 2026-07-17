Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 18:15

Экономика

С 2027 года банки обяжут подробно раскрывать условия услуг

С 2027 года банки обяжут подробно раскрывать условия услуг

Госдума рассмотрит предложения по стабилизации топливного рынка

"Деньги 24": Центробанк предупредил банки о чрезмерном увлечении игровыми механиками

"Деньги 24": индекс Мосбиржи опустился ниже 2 100 пунктов впервые с 2022 года

"Деньги 24": ЦБ обратил внимание на геймификацию инвестиционных сервисов

Половина микрофинансовых организаций может закрыться в России за три года

Спрос на ипотеку в России в первом полугодии снизился на 16%

Россияне вкладывают в строительство жилья 16 триллионов рублей каждый год

Евросоюз не смог принять 21-й пакет антироссийских санкций

Официальный курс доллара на 17 июля составил 78,32 рубля

Российские банки начнут подробно информировать клиентов об условиях предоставляемых услуг. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

Информацию должны будут размещать в отделениях и на официальных сайтах. Это касается банковских карт, интернет-банка, потребительских кредитов и денежных переводов, в том числе через СБП. Если условия обслуживания изменятся, банки будут обязаны сообщить об этом клиентам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕкатерина Фоменко

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика