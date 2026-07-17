Новости Москвы: станция Царицыно МЦД-2 станет городским вокзалом

На юге Москвы продолжается реконструкция железнодорожной платформы Царицыно МЦД-2. Городской вокзал обеспечит удобные пересадки между МЦД, метро и наземным общественным транспортом. Комфортный переход к музею-заповеднику "Царицыно" организуют через подземный тоннель.

Турникеты нового поколения тестируют на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Их легко узнать по футуристичному дизайну и экрану со светодиодной индикацией. Большой дисплей отображает всю необходимую информацию для пассажиров.

На юго-востоке Москвы привели в порядок Верхний Люблинский пруд. Дно очистили от ила и отсыпали песком, восстановив оптимальную глубину водоема.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.