Московские поезда задерживаются из-за повреждения путей в Пермском крае. Деформацию железнодорожного полотна вызвали погодные условия. Из-за этого произошел сбой в расписании.

Задерживаются составы по маршрутам Москва – Чита и Москва – Лабытнанги. Пассажиры теряют от 3 до 4 часов относительно запланированного времени прибытия. Администрация поездов приносит извинения за доставленные неудобства.

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