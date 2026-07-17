17 июля, 15:15Транспорт
Московские поезда задерживаются из-за повреждения путей в Пермском крае
Московские поезда задерживаются из-за повреждения путей в Пермском крае. Деформацию железнодорожного полотна вызвали погодные условия. Из-за этого произошел сбой в расписании.
Задерживаются составы по маршрутам Москва – Чита и Москва – Лабытнанги. Пассажиры теряют от 3 до 4 часов относительно запланированного времени прибытия. Администрация поездов приносит извинения за доставленные неудобства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.