Аллерголог рассказала, чем опасны грибковые споры

Грибковые споры, которые переносятся по воздуху, могут вызывать аллергические реакции. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог Наталья Галенко.

По словам специалиста, споры – это способ размножения грибов. Они разносятся ветром, попадают в дыхательные пути человека и становятся аллергеном.

Врач отметила, что разные виды грибов, в том числе кладоспориум, альтернария и аспергилл, имеют разные периоды спорообразования. При этом опасны они и весной, и осенью, особенно в период повышенной влажности, когда активно выделяют споры в окружающую среду.

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