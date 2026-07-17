Владелец мойки задолжал 400 тысяч рублей за содержание паркинга в ЖК "Новое Тушино"

Владелец помещения автомойки задолжал управляющей компании около 400 тысяч рублей. По словам жителей ЖК "Новое Тушино" в городском округе Красногорск, именно после этого начался конфликт вокруг паркинга.

Собственники утверждают, что предприниматель попытался сменить управляющую компанию, а также говорят о попытке "захвата" парковки. Действующая УК заявляет, что альтернативная организация не набрала необходимого числа голосов собственников, а представленные протоколы считает сфальсифицированными.

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