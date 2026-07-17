Неизвестные пытались захватить паркинг в жилом комплексе в Красногорске

В жилом комплексе "Новое Тушино" в городском округе Красногорск зафиксирована попытка захвата паркинга. По словам местных жителей, некая компания попыталась завладеть парковочным пространством. Ранее эти же лица завладели гаражным комплексом в районе Куркино.

Конфликт возник из-за задолженности владельца мойки на территории паркинга. Собственники оплачивали содержание и ремонт парковки, однако владелец мойки отказался платить, его долг составил 400 тысяч рублей. Управляющая компания подала на него в суд, после чего он инициировал попытку смены управляющей компании.

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