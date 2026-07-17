Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 12:15

Транспорт

Неизвестные пытались захватить паркинг в жилом комплексе в Красногорске

Неизвестные пытались захватить паркинг в жилом комплексе в Красногорске

"Москва едет": культурный маршрут

Собянин утвердил проект планировки территории у станции метро "Новорижская"

Жители ЖК "Новое Тушино" сообщили о споре вокруг парковки

Водителей предупредили об ограничениях движения у "Лужников" 18 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 июля

На шоссе Энтузиастов осложнено движение из-за стройки

Движение закроют в "Лужниках" 18 июля из-за концерта

Собянин: завершена проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

Жители Москвы и соседних регионов смогут быстрее добираться благодаря поездам "Иволга"

В жилом комплексе "Новое Тушино" в городском округе Красногорск зафиксирована попытка захвата паркинга. По словам местных жителей, некая компания попыталась завладеть парковочным пространством. Ранее эти же лица завладели гаражным комплексом в районе Куркино.

Конфликт возник из-за задолженности владельца мойки на территории паркинга. Собственники оплачивали содержание и ремонт парковки, однако владелец мойки отказался платить, его долг составил 400 тысяч рублей. Управляющая компания подала на него в суд, после чего он инициировал попытку смены управляющей компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпарковкивидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕлизавета Борисова

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика