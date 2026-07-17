Спортивный фестиваль "Две реки" пройдет в Москве 19 июля

Фестиваль "Две реки" пройдет в Москве 19 июля. В акватории Москвы реки от памятника Петру I до Крымского моста состоятся заезды по академической гребле, соревнования на лодках "Драконы" и "Викинги", а также международные соревнования по хай дайвингу.

В парке искусств "Музеон" пройдут мастер классы по катанию на сапбордах, показательные выступления по гидрофлаю, семейные активности и концерт на плавучей сцене. Хедлайнером фестиваля станет певец Джони.

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