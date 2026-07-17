Жители Москвы и соседних регионов смогут быстрее добираться благодаря поездам "Иволга"

Жители Москвы и соседних регионов смогут быстрее и комфортнее добираться между городами благодаря новым поездам "Иволга ЦТУ". Они начнут курсировать между столицей и соседними областями.

Новые поезда разработали специалисты столичного Дептранса и Трансмашхолдинга. Составы получили светло голубую окраску с крупными буквами ЦТУ, а салон сделали более комфортным для дальних поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.