17 июня, 07:45Общество
Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Москвы 20 июня
Единый день открытых дверей в колледжах Москвы пройдет 20 июня. В нем примут участие более 50 образовательных учреждений.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проект поможет ребятам выбрать свой путь.
В программе мероприятия запланированы встречи с работодателями и практика в современных лабораториях. Полное расписание опубликовано на сайте МЭШ.
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