Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Москвы 20 июня

Единый день открытых дверей в колледжах Москвы пройдет 20 июня. В нем примут участие более 50 образовательных учреждений.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проект поможет ребятам выбрать свой путь.

В программе мероприятия запланированы встречи с работодателями и практика в современных лабораториях. Полное расписание опубликовано на сайте МЭШ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.