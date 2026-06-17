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Новости

17 июня, 07:45

Общество

Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Москвы 20 июня

Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Москвы 20 июня

МГУ возглавил рейтинг сотни лучших российских вузов

Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Москвы 20 июня

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Собянин: в обновленных школах Москвы появится более 4 тыс единиц техники

Единый день открытых дверей в колледжах Москвы пройдет 20 июня. В нем примут участие более 50 образовательных учреждений.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проект поможет ребятам выбрать свой путь.

В программе мероприятия запланированы встречи с работодателями и практика в современных лабораториях. Полное расписание опубликовано на сайте МЭШ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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