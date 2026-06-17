Движение в центре Москвы перекроют из-за ночного забега 20–21 июня

Москва готовится к традиционному ночному забегу. С вечера 20 июня временно закроют движение в центре города. Нельзя будет проехать по Университетской площади, Тестовской улице и практически всем ближайшим набережным.

Также в районе перекрытий будет запрещена парковка. Все подробности можно уточнить на сайте департамента транспорта. В ведомстве советуют водителям заранее выбирать маршруты объезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.