Общественная палата предложила начинать уроки в школах в 9 утра

Общественная палата выступила с инициативой сдвинуть начало занятий с 8 на 9 часов утра.

В ОП указали, что это позволит детям не идти в школу в темное время. При этом неизвестно, как быть родителям, которые к этому времени уже уехали на работу.

Этот и другие нюансы возможной перекройки школьного расписания в эфире телеканала Москва 24 рассказала председатель Единой независимой ассоциации педагогов Екатерина Морозова.

