16 сентября, 23:45Общество
В парке "Красная Пресня" открылась фотовыставка "Папы рядом"
Фотовыставка "Папы рядом" открылась в парке "Красная Пресня". Она посвящена отцам, которые поддерживают детей с особенностями здоровья, помогают им заниматься спортом и вести активную социальную жизнь.
Представленные снимки показывают моменты из жизни семей: как отцы помогают детям на тренировках и поддерживают их на соревнованиях. В частности, речь идет об адаптивном хоккее.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.