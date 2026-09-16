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16 сентября, 23:45

Общество

В парке "Красная Пресня" открылась фотовыставка "Папы рядом"

В парке "Красная Пресня" открылась фотовыставка "Папы рядом"

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Фотовыставка "Папы рядом" открылась в парке "Красная Пресня". Она посвящена отцам, которые поддерживают детей с особенностями здоровья, помогают им заниматься спортом и вести активную социальную жизнь.

Представленные снимки показывают моменты из жизни семей: как отцы помогают детям на тренировках и поддерживают их на соревнованиях. В частности, речь идет об адаптивном хоккее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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