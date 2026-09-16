Патриотический форум "Герой моего района" состоялся в Москве

В Городском центре развития 16 сентября состоялся патриотический форум "Герой моего района". Мероприятие собрало более 200 участников – ветеранов СВО, представителей добровольческих движений, спортсменов, общественных деятелей, столичную молодежь.

В ходе форума подвели итоги проекта "Герой моего района" и обсудили развитие патриотической работы с молодежью, сохранение исторической памяти, участие ветеранов СВО в наставнических проектах, а также добровольческие и гуманитарные инициативы. Для гостей работали интерактивные площадки и пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО и жителей исторических и приграничных регионов.

Директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы Евгений Андриенко обратил внимание на роль локальных инициатив в сохранении исторической памяти. По его словам, истории конкретных людей позволяют связать события прошлого и настоящего с жизнью районов, школ и городских сообществ.



"Проект "Герой моего района" вырос из студенческой инициативы и со временем стал частью системной работы по сохранению исторической памяти и знакомству молодежи с людьми, чьи поступки и профессиональный путь заслуживают общественного внимания. За время его реализации участники подготовили порядка 170 интервью с представителями разных профессий – врачами, педагогами, ветеранами, общественными деятелями. Важно, что за каждой такой историей стоит конкретный вклад в жизнь города и его жителей. Накануне форума проект пополнился историей Сергея Михайловича Забелина. Он создал передвижную коллекцию "Ожившие свидетели эпохи" с предметами военного быта и образцами вооружения бойцов Красной Армии, а также экспозицию "Комната москвичей 1941 года", посвященную жизни столицы в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы легли в основу музея школы № 1238 в Ново-Переделкине. Такой пример показывает, как личная инициатива становится частью большой просветительской работы. Сегодня в московских школах и колледжах действует более 1,1 тысячи музеев, свыше 600 из них посвящены истории Великой Отечественной войны и специальной военной операции", – сказал Андриенко.

Ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев назвал наставничество одним из востребованных направлений участия ветеранов в работе с молодежью. Личный опыт участников СВО, по его словам, позволяет выстраивать содержательный разговор со школьниками и студентами об ответственности, взаимовыручке и профессиональном выборе.

"Ветераны СВО сегодня становятся важными участниками патриотической и наставнической работы с молодежью. Ценность такого общения заключается прежде всего в личном опыте: о службе, ответственности, взаимовыручке и отношении к своей стране со школьниками и студентами говорят люди, для которых эти понятия имеют практическое содержание. Этот принцип лежит и в основе проектов Московской ассоциации ветеранов СВО. Одно из таких направлений – "Мост поколений". Ветераны участвуют во встречах со школьниками и студентами, в мастер-классах, профориентационных и просветительских мероприятиях на базе образовательных учреждений и городских площадок. С начала года участниками этих мероприятий стали свыше 500 человек. Востребованность подобных форматов подтверждает и масштаб других патриотических объединений столицы: например, только московское отделение "Юнармии" объединяет более 65 тысяч человек в 811 отрядах", – сказал Гусев.

Участник СВО, ветеран боевых действий Эльдар Шарипов отметил, что добровольческие проекты дают школьникам и студентам возможность включаться в конкретную общественно значимую работу. Одним из наиболее заметных направлений остается помощь участникам СВО и военным госпиталям.

"Волонтерство сегодня стало одним из важных направлений участия московской молодежи в общественной жизни. Школьники и студенты собирают гуманитарную помощь для участников СВО и госпиталей, изготавливают маскировочные сети, пишут письма военнослужащим. Сегодня более 106 тысяч юных москвичей участвуют в деятельности волонтерских отрядов. В этом году в рамках акции "Спасибо, защитник Отечества" школьники и студенты колледжей отправили бойцам более 20 тысяч открыток. Ко Дню защитника Отечества студенты и преподаватели столичных колледжей собрали свыше 5 тонн гуманитарных грузов", – сказал Шарипов.

Сегодня патриотическое воспитание стало неотъемлемой частью образовательного процесса в учебных заведениях столицы. По данным правительства Москвы, в 2025 году в патриотических мероприятиях приняли участие 912 тысяч школьников и студентов колледжей.

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