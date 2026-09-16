Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 23:45

Общество

Патриотический форум "Герой моего района" состоялся в Москве

Патриотический форум "Герой моего района" состоялся в Москве

В школах Москвы началась вакцинация от гриппа

Первые заморозки могут наступить в Подмосковье в ночь на 17 сентября

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась от Крымского до Патриаршего моста

В Московской области ожидаются заморозки в ночь на 17 сентября

Время ожидания в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского доходило до 6–7 часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 сентября

В Москве наградили победителей 20-й, юбилейной премии "Общественное признание"

В Красногорске неизвестные ободрали куст гортензий у стоматологической клиники

Врачи назвали прививку от гриппа самым надежным способом формирования крепкого иммунитета

В Городском центре развития 16 сентября состоялся патриотический форум "Герой моего района". Мероприятие собрало более 200 участников – ветеранов СВО, представителей добровольческих движений, спортсменов, общественных деятелей, столичную молодежь.

В ходе форума подвели итоги проекта "Герой моего района" и обсудили развитие патриотической работы с молодежью, сохранение исторической памяти, участие ветеранов СВО в наставнических проектах, а также добровольческие и гуманитарные инициативы. Для гостей работали интерактивные площадки и пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО и жителей исторических и приграничных регионов.

Директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы Евгений Андриенко обратил внимание на роль локальных инициатив в сохранении исторической памяти. По его словам, истории конкретных людей позволяют связать события прошлого и настоящего с жизнью районов, школ и городских сообществ.

"Проект "Герой моего района" вырос из студенческой инициативы и со временем стал частью системной работы по сохранению исторической памяти и знакомству молодежи с людьми, чьи поступки и профессиональный путь заслуживают общественного внимания. За время его реализации участники подготовили порядка 170 интервью с представителями разных профессий – врачами, педагогами, ветеранами, общественными деятелями. Важно, что за каждой такой историей стоит конкретный вклад в жизнь города и его жителей. Накануне форума проект пополнился историей Сергея Михайловича Забелина. Он создал передвижную коллекцию "Ожившие свидетели эпохи" с предметами военного быта и образцами вооружения бойцов Красной Армии, а также экспозицию "Комната москвичей 1941 года", посвященную жизни столицы в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы легли в основу музея школы № 1238 в Ново-Переделкине. Такой пример показывает, как личная инициатива становится частью большой просветительской работы. Сегодня в московских школах и колледжах действует более 1,1 тысячи музеев, свыше 600 из них посвящены истории Великой Отечественной войны и специальной военной операции", – сказал Андриенко.

Ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев назвал наставничество одним из востребованных направлений участия ветеранов в работе с молодежью. Личный опыт участников СВО, по его словам, позволяет выстраивать содержательный разговор со школьниками и студентами об ответственности, взаимовыручке и профессиональном выборе.

"Ветераны СВО сегодня становятся важными участниками патриотической и наставнической работы с молодежью. Ценность такого общения заключается прежде всего в личном опыте: о службе, ответственности, взаимовыручке и отношении к своей стране со школьниками и студентами говорят люди, для которых эти понятия имеют практическое содержание. Этот принцип лежит и в основе проектов Московской ассоциации ветеранов СВО. Одно из таких направлений – "Мост поколений". Ветераны участвуют во встречах со школьниками и студентами, в мастер-классах, профориентационных и просветительских мероприятиях на базе образовательных учреждений и городских площадок. С начала года участниками этих мероприятий стали свыше 500 человек. Востребованность подобных форматов подтверждает и масштаб других патриотических объединений столицы: например, только московское отделение "Юнармии" объединяет более 65 тысяч человек в 811 отрядах", – сказал Гусев.

Участник СВО, ветеран боевых действий Эльдар Шарипов отметил, что добровольческие проекты дают школьникам и студентам возможность включаться в конкретную общественно значимую работу. Одним из наиболее заметных направлений остается помощь участникам СВО и военным госпиталям.

"Волонтерство сегодня стало одним из важных направлений участия московской молодежи в общественной жизни. Школьники и студенты собирают гуманитарную помощь для участников СВО и госпиталей, изготавливают маскировочные сети, пишут письма военнослужащим. Сегодня более 106 тысяч юных москвичей участвуют в деятельности волонтерских отрядов. В этом году в рамках акции "Спасибо, защитник Отечества" школьники и студенты колледжей отправили бойцам более 20 тысяч открыток. Ко Дню защитника Отечества студенты и преподаватели столичных колледжей собрали свыше 5 тонн гуманитарных грузов", – сказал Шарипов.

Сегодня патриотическое воспитание стало неотъемлемой частью образовательного процесса в учебных заведениях столицы. По данным правительства Москвы, в 2025 году в патриотических мероприятиях приняли участие 912 тысяч школьников и студентов колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДарья Крамарова

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика