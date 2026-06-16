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16 июня, 18:30

Транспорт

Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси

Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси

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Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В обновленный список попал кроссовер Jetour X70 Plus.

В последний раз этот список корректировался в марте. Тогда в него добавили три модели Haval, а также Tenet T7, который производится в Калуге.

Новые требования к автомобилям для такси действуют с 1 марта. Машины должны соответствовать установленному уровню баллов локализации или быть произведены в рамках специального инвестиционного контракта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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