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16 июня, 16:30

Общество

Пользователи соцсетей помогли вернуть москвичу утерянный ноутбук

Пользователи соцсетей помогли вернуть москвичу утерянный ноутбук

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В Москве и области тысячи человек помогали найти владельца утерянного ноутбука. Девушка, нашедшая гаджет стоимостью более 140 тысяч рублей в электричке МЦД-4, начала искать хозяина, несмотря на риски.

Она разместила в своем блоге видео о поиске, которое набрало более 300 тысяч просмотров. Подписчики прислали ей контакты знакомых с таким же именем, как у владельца ноутбука. В результате девушка нашла хозяина техники быстрее, чем сотрудники полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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