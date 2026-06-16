Пользователи соцсетей помогли вернуть москвичу утерянный ноутбук

В Москве и области тысячи человек помогали найти владельца утерянного ноутбука. Девушка, нашедшая гаджет стоимостью более 140 тысяч рублей в электричке МЦД-4, начала искать хозяина, несмотря на риски.

Она разместила в своем блоге видео о поиске, которое набрало более 300 тысяч просмотров. Подписчики прислали ей контакты знакомых с таким же именем, как у владельца ноутбука. В результате девушка нашла хозяина техники быстрее, чем сотрудники полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.